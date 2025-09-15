Нужно больше денег, чем в 2025 году, указал украинский министр финансов Сергей Марченко

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Украинским военным и народу нужно готовиться еще к одному году вооруженного конфликта. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Война продолжается. Мы еще не видим последнюю стадию этой войны, нам нужно готовить военных, народ еще к одному году этой войны. Для этого нам нужны деньги. Нам нужно больше денег, чем в 2025 году. В этом году их было больше, [чем в прошлом году]. Необходимо покрыть 16 млрд евро на следующий год", - сказал Марченко на конференции в Киеве.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим никогда не стремился к миру, все его действия направлены на продолжение конфликта, удержание власти и продолжение эксплуатации своих западных покровителей.