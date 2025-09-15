Необходимо задуматься о цифре в 680 тыс., поскольку именно это число некоторые ученые и исследователи считают реальным числом погибших, указала спецдокладчик организации по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Реальное число палестинцев, убитых в секторе Газа в результате действий Израиля, в 10 раз превышает официальные оценки в 65 тыс. человек и составляет не менее 680 тыс. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе.

"65 тыс.- это число убитых палестинцев [в Газе], из которых более 75% составляют женщины и дети. На самом деле, нам необходимо задуматься о цифре в 680 тыс., поскольку именно это число некоторые ученые и исследователи считают реальным числом погибших в Газе", - сказала она на брифинге прессы в Женеве. Альбанезе отметила, что будет "трудно доказать или опровергнуть эту цифру, особенно если ведущим расследования и другим лицам по-прежнему будет запрещен въезд на оккупированную палестинскую территорию". "Если эта цифра подтвердится, то 380 тыс. из них - это дети в возрасте до пяти лет", - добавила она.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В марте 2025 года израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны конфликта пока так и не смогли определить условия нового соглашения.