Представители Партии коммунистов охарактеризовали обстановку накануне выборов как тревожную

КИШИНЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Партия коммунистов (ПКРМ) Молдавии, входящая в оппозиционный Патриотический блок, пожаловалась наблюдателям от ОБСЕ на злоупотребления со стороны властей перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Об этом говорится в сообщении на сайте партии по итогам встречи, в которой приняли участие лидер партии Владимир Воронин и секретари ЦК партии Диана Караман и Константин Старыш.

"Представители ПКРМ охарактеризовали обстановку накануне выборов как тревожную, учитывая давление и запугивание избирателей со стороны властей", - отмечается в документе. Наблюдателям были представлены нарушения со стороны правящей Партии действия и солидарности, которая пользуется административным ресурсом, а также внешней поддержкой лидеров ряда стран ЕС.

Руководители партии обратили внимание на предвзятую работу Центральной избирательной комиссии, большинство членов которой являются ставленниками правящей партии. По их словам, ЦИК создает искусственные барьеры с целью не допустить к голосованию избирателей из тех регионов, которые традиционно голосуют за левые партии, - в Гагаузии, Приднестровье, РФ. В то же время значительно увеличено число участков в странах ЕС, где их достаточно сложно обеспечить надлежащим контролем оппозиции. "Это создает возможность для манипуляций голосами избирателей и фальсификации результатов выборов", - подчеркнули представители ПКРМ.

Голосование на участках за рубежом

Ранее ЦИК принял решение направить на участки в странах ЕС около четверти из 3,5 млн бюллетеней. Результаты голосования за рубежом стали решающими на прошлогодних выборах президента, которые президент Майя Санду проиграла внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили власти в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.

По данным ЦИК, больше всего бюллетеней будут отправлены в Италию (229 тыс.), Германию (140 тыс.), Великобританию (97 тыс.), Францию (83 тыс.), Румынию (83 тыс.). В России, где проживают сотни тысяч молдаван, будут открыты всего два участка. Как и на выборах президента, на них направят всего 10 тыс. бюллетеней.

Сокращение числа избирательных участков в России прозападное правительство в Кишиневе объясняет неблагоприятной, по его утверждению, обстановкой в области безопасности. Однако молдавская оппозиция связывает такое решение с политическими предпочтениями находящихся в РФ граждан Молдавии, большинство которых не поддерживает действующее правительство в Кишиневе.