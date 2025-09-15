Необходимость во внешнем финансировании в 2026 году составит $67,7 млрд, указала украинский премьер-министр Юлия Свириденко

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новый бюджет Украины предусматривает повышение расходов на оборону на $4 млрд, до $68 млрд, что составляет 27,2% от ВВП. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Сейчас вся Украина должна быть в армии или для армии. Это отражает и государственный бюджет 2026 года. <...> Оборона: 2,8 трлн. гривен [$68 млрд] (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд. гривен [$4 млрд] до 2025 года)", - написала она в своем Telegram-канале.

При этом, по ее словам, необходимость во внешнем финансировании в следующем году составит $67,7 млрд. На здравоохранение в следующем году отведено $6,3 млрд, на науку $483 млн, на культуру $114 млн.

Ранее председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина тратит на военные нужды 31% ВВП. Как признала Пидласа, власти смогут профинансировать за счет доходов бюджета только половину этой суммы, остальные $60 млрд придется проводить в качестве международной помощи. Для этого необходимо разработать юридические и процедурные механизмы, признала глава комитета.

Ранее власти Украины утверждали, что средства международных партнеров идут на покрытие социальных статей бюджета, а военные расходы покрываются за счет собственных ресурсов страны. Бюджет уже несколько лет сводится с рекордным дефицитом, а Рада в середине года дополнительно увеличивает военные расходы. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, в проекте бюджета на 2026 год, который вскоре представит кабмин, уже заложена "дыра" в десяток миллиардов долларов.

Запад выделяет Киеву большую часть средств в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.