Лидер блока "Победа" заверил, что адвокаты "опротестуют незаконные действия властей" и задержанные оппозиционеры вскоре будут освобождены

КИШИНЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) усилили репрессии против оппозиции, чтобы запугать ее перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор.

"За 13 дней до выборов террористический режим ПДС намерен закрыть и запугать всех, до кого дотянется. Наших коллег, соратников, в том числе должностных лиц в ряде населенных пунктов, цепные псы Санду из НЦБК (Национальный центр по борьбе с коррупцией - прим. ТАСС) задержали без малейшего повода. ПДС, вы всерьез решили, что сможете удержать власть в стране, обнеся ее колючей проволокой? А на выборы в наручниках людей привезете в автозаках?" - написал Шор в своем Telegram-канале. Он заверил, что адвокаты "Победы" "опротестуют незаконные действия властей" и задержанные вскоре будут освобождены.

"Я обращаюсь к гражданам Молдовы: 28 сентября голосуйте без страха. Пусть ПДС боится вашего голоса. Мы не дадим сделать тюрьму из нашей страны", - подчеркнул Шор.

Молдавия после прихода к власти Санду и ее партии переживает затяжной экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30%, что спровоцировало протесты населения. В ответ власти запретили ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание 16 телеканалов и работа более чем 50 СМИ, предоставлявших эфир оппонентам президента. По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с "изменниками родины", появился аналог украинского сайта "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий.

К предстоящим 28 сентября парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Опросы общественного мнения показывают, что правящая партия не сохранит контроль над парламентом и будущее правительство будет коалиционным. Согласно этим данным, ее главным оппонентом будет Патриотический избирательный блок, в который вошли Соцпартия, Компартия, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы". Они критикуют политику конфронтации с Москвой и выступают за восстановление отношений с Россией. Далее по популярности следует политический блок "Альтернатива", который позиционирует себя как проевропейский. Шансы пройти в парламент есть также у "Нашей партии".