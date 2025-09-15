Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что в Европе есть страны, которые покупают российские товары, включая нефть

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны, которые просят Вашингтон ужесточить санкции против России, должны в первую очередь сами ввести аналогичные ограничения. С таким призывом он выступил в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос, как долго президент Трамп будет ждать, прежде чем вводить новые санкции, Рубио отметил, что президент не будет "искусственно объявлять временные рамки". "Но он также указал, что Европе важно сделать то же самое. В Европе все еще есть страны, которые покупают российские товары, включая российскую нефть", - сказал Рубио.

"Президент бросил вызов нашим европейским партнерам, чтобы они сами ввели те санкции, о введении которых они просят нас. Если они глубоко привержены этому, мы хотим побудить их на самом деле сделать то, о чем они нас просят", - добавил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп 13 сентября заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса". Кроме того, глава Белого дома призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По его словам, это поможет положить конец украинскому кризису, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.