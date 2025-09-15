Это почти 21 тыс. граждан Украины, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Почти 21 тыс. граждан Украины, которые живут за границей и решили обновить паспорт, поставили на военный учет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на отчет Минобороны Украины.

"Почти 21 000 граждан, которые находятся за границей и обратились за обновлением паспорта, поставили на военный учет. Об этом говорится в отчете Минобороны", - написал он в своем Telegram-канале.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. С 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. В частности, он требовал, чтобы в течение 60 дней с момента его вступления в силу мужчины призывного возраста независимо от наличия брони или отсрочки в обязательном порядке обновили данные в военкоматах. В ожидании изменения правил учета проживающие за границей украинцы призывного возраста стали массово обращаться в консульства для переоформления документов, пока еще действовали прежние нормы. Однако в декабре 2024 года они начали сталкиваться с отказами в выдаче документов, если их данные не были внесены в национальный реестр военнообязанных. При этом для постановки на учет требовалось лично явиться в военкомат на территории Украины.