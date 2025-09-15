AFP: ЕС не готов вводить пошлины против Китая по требованию Трампа

По данным агентства, Брюссель использует различные санкционные инструменты "в зависимости от обстоятельств", "если они до сих пор не применялись, то, безусловно, по веским причинам"

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Европейские чиновники не настроены поддерживать требование президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из КНР в размере 50% или 100%. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник из числа европейских дипломатов.

"Мы не будем так поступать", - заявил собеседник, пояснив, что "в ЕС так не делается". Дипломат пояснил, что Брюссель использует различные санкционные инструменты "в зависимости от обстоятельств", "если они до сих пор не применялись, то, безусловно, по веским причинам". В 19-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры в отношении ряда китайских организаций и банков, добавил источник.

Агентство обращает внимание на неуверенность европейских чиновников и в плане возможности ускоренного отказа от российских углеводородов - еще одно условие Трампа для введения новых санкций США в отношении РФ. Учитывая хорошие отношения американского лидера с руководством Венгрии и Словакии, которые не хотят отказываться от российской нефти, "многие в Брюсселе считают, что это Вашингтон должен убеждать их", пишет AFP. По оценке агентства, европейцы, не предпринимая никаких действий, "опасаются дать Дональду Трампу весомый повод бездействовать в отношении России".

15 сентября Трамп заявил о готовности ввести санкции против России, но при условии, что Европа сделает это первой, поскольку, по его словам, недопустимо, чтобы Вашингтон действовал против Москвы "по полной", а европейские страны при этом продолжали покупать российскую нефть. Еще одним условием введения антироссийских ограничений со стороны США он называл прекращение покупки российской нефти всеми странами НАТО и установление ими пошлин на импорт из Китая в размере 50-100%. По утверждению Трампа, такие меры помогут положить конец украинскому кризису, после чего тарифы могут быть отменены.