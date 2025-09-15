Канцлер ФРГ выразил надежду на то, что "еврейская жизнь в Германии когда-нибудь снова сможет существовать без защиты со стороны полиции"

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил войну всем формам антисемитизма в Германии и отметил, что потрясен новой вспышкой этого явления в стране.

"Я хотел бы сказать вам, как мне стыдно: как канцлеру ФРГ, но также и как немцу, как ребенку послевоенного поколения, как ребенку, выросшему с требованием, долгом, обещанием "никогда больше", - заявил Мерц, выступая на церемонии открытия отреставрированной синагоги в Мюнхене. "Мы, политики и общество, слишком долго закрывали глаза на тот факт, что значительная часть людей, приехавших в Германию в последние десятилетия, социализировалась в странах происхождения, где антисемитизм является практически государственной доктриной, а ненависть к Израилю прививается детям", - подчеркнул он.

Канцлер ФРГ выразил надежду на то, что "еврейская жизнь в Германии когда-нибудь снова сможет существовать без защиты со стороны полиции". "Мы не должны привыкать к тому, что это, по-видимому, было необходимо на протяжении десятилетий" - указал Мерц. "С этого момента я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии от имени всего федерального правительства ФРГ", - резюмировал он.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, в Германии практически регулярно проходят демонстрации в поддержку Палестины. 8 октября 2023 года занимавший тогда пост канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии будут тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения.