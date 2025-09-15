Председатель партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" отметил, что "Европа пережила своего рода украинизацию"

АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Европа сама себе вредит, заменяя российские энергоносители на более дорогие американские. Такое мнение выразил в интервью газете One Voice председатель партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" (Pakief) Яннис Коцаилидис.

"Европа пережила своего рода украинизацию и, по сути, постоянно сама себе вредит, - подчеркнул Коцаилидис. - Я не вижу никакой зависимости ЕС от российских энергоносителей, а вижу сотрудничество в решении энергетической проблемы на дружественных, а не хищнических условиях. Неужели односторонний поворот к чрезвычайно дорогим американским газу и нефти не является зависимостью?"

По словам лидера партии, "действия греческого правительства без какой-либо стратегии и желание представить себя защитником выбора Европейского союза привели и без того проблемную экономику страны на грань краха". "Оно вынудило греческий народ платить за электроэнергию, газ и бензин по безумным ценам. Оно потеряло огромный дружественный рынок сбыта греческой продукции - Россию. Оно осуществляло поставки военных грузов [для Украины] без одобрения нашего военного руководства и без учета [мнения] тех, кто их покупал, а именно греческого народа", - сказал Коцаилидис.

"Одностороннее объявление войны [России] греческим правительством лишь огорчило российский народ, - продолжил политик. - Россия прекрасно понимает, что решение правительства не отражает мнение подавляющего большинства греческого народа. Отношения между двумя странами не имеют временных рамок и не зависят от позиции правительства". Ориентация на политику Брюсселя обернулась для Афин огромными политическими и экономическими издержками, считает Коцаилидис.

Он также обратил внимание на тот факт, что греческая диаспора на Украине не признается и фактически подвергается гонениям со стороны киевского режима. "Греки в странах бывшего СССР - это живые ячейки новообразованных государств. Они любят место, где живут, но с большой любовью относятся и к Греции как к своей второй родине. Разница наблюдается только с момента прихода к власти "Азова" (группировка признана террористическим объединением, запрещена в РФ) на Украине, где до кризиса проживало более 300 тыс. человек греческого происхождения, в основном в Донбассе. Затем начались гонения, многие были убиты, их продолжают убивать по сей день, и нет никаких свидетельств того, что случилось с этими людьми", - сказал политик. "Правительство греческого премьера [Кириакоса] Мицотакиса, хотя и должно было, никогда не запрашивало информацию у [Владимира] Зеленского и не требовало гарантий защиты этих групп населения. При режиме Зеленского греки до сих пор не признаны в качестве национального образования, также не признается и греческий язык. Напротив, на территории России туда, где 10 учеников школы попросили дать им выучить греческий язык, государство присылает книги и учителя", - подчеркнул Коцаилидис.

Нужен новый подход к России

Руководитель партии считает, что "в Европейском союзе, который больше не может противостоять современным вызовам и действует вопреки воле своих народов, Греция должна освободиться от оков прошлого". "Мы в Pakief верим, что искренний подход к России может породить новое, чтобы греческий народ вновь обрел оптимизм, надежду, дальновидность, творческий потенциал и постепенно восстановил свое достоинство и национальный суверенитет", - отметил Коцаилидис. "Мы как партия или движение не можем пока напрямую влиять на внешнюю политику страны. Однако благодаря народной дипломатии, которую мы продвигаем всеми имеющимися в нашем распоряжении силами, мы можем открыть новые горизонты и, по крайней мере, поддерживать открытыми каналы связи как с российским народом и нашими соотечественниками, так и с правительством России и Крыма", - сказал политик. "Сегодня из-за односторонней позиции правительства Мицотакиса по украинскому вопросу давние добрые отношения с Россией серьезно подорваны. Однако я убежден, что с другим правительством и другим подходом в нашей внешней политике наши отношения с Россией могут быть возобновлены и даже восстановлены. Мы в Pakief сделаем все возможное и уже делаем это, поддерживая каналы связи с Россией открытыми", - подчеркнул Коцаилидис.