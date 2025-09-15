В Минске не сомневаются, что Польша откроет границу с Белоруссией

Белорусскую границу нельзя закрывать, поскольку республика находится в центре Европы, отметил председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Польские власти рано или поздно откроют пограничные пункты с Белоруссией, поскольку общение, торговлю и бизнес нельзя закрыть. Уверенность в этом выразил председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский.

"Сомнений нет. Я думаю, что поляки откроют эти пункты пропуска (закрытые 12 сентября - прим. ТАСС). Недалек тот день, когда [откроют пункты], которые и раньше закрывали. Нельзя закрыть движение людей, нельзя закрыть общение, торговлю и бизнес", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

По словам главы ведомства, белорусскую границу нельзя закрывать, поскольку республика находится в центре Европы. "Можно это сделать на какой-то срок умышленно. Но люди вокруг нас понимают, что это неправильно и так быть не должно", - отметил Орловский. Он также подчеркнул, что, закрыв границу с Белоруссией, Польша навредила сама себе.

9 сентября польский премьер-министр Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.