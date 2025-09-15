Минюст США: бывшего оборонного подрядчика обвинили за попытку шпионажа в пользу РФ

Джона Мюррея Роу - младшего приговорили к 126 месяцам тюремного заключения

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший оборонный подрядчик Джон Мюррей Роу - младший был приговорен к 126 месяцам (10,5 лет) тюремного заключения за попытку шпионажа. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

67-летний Роу, проработавший почти 40 лет инженером-испытателем у различных оборонных подрядчиков и имевший допуск к совершенно секретной информации, в апреле прошлого года признал себя виновным в попытке передачи информации о национальной обороне иностранному правительству.

Согласно материалам суда, после увольнения за ряд нарушений в сфере безопасности Роу в марте 2020 года встретился с агентом ФБР под прикрытием, которого он считал агентом российского правительства. На этой встрече он заявил о своей нелояльности к США и раскрыл секретную информацию, касающуюся систем радиоэлектронного противодействия, используемых на американских военных истребителях.

В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся более чем 300 электронными письмами с человеком, которого он считал российским агентом, подтверждая свою готовность работать на правительство России. В одном из писем он написал: "Если я не смогу найти работу [в США], я пойду работать на другую команду". Даже после ареста в 2021 году он продолжал разглашать ту же секретную информацию во время записанных тюремных разговоров с родственниками.