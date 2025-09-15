Совершивший наезд в Магдебурге более 10 лет принимал сильнодействующие препараты

По словам бывшего главного комиссара уголовной полиции Вальтера Файхта, в ходе обыска квартиры мужчины в Штральзунде полиция обнаружила стимуляторы и обезболивающие средства

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель, совершивший наезд на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт) 20 декабря прошлого года, более 10 лет принимал сильнодействующие препараты. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на бывшего главного комиссара уголовной полиции Вальтера Файхта.

По его словам, в ходе обыска квартиры мужчины в Штральзунде (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) полиция обнаружила стимуляторы и обезболивающие средства. Кроме того, был найден сильнодействующий обезболивающий трамадол, относящийся к группе опиоидов и способный вызывать привыкание при неправильном приеме.

В квартире был беспорядок, однако никаких следов изготовления бомбы обнаружено не было, подчеркивает DPA. Доказательств политической мотивации не обнаружено.

Злоумышленник вечером 20 декабря 2024 года намеренно направил автомобиль в сторону людей на рождественском рынке в Магдебурге. Погибли 6 человек, 344 пострадали. Мужчину обвиняют в убийстве 6 человек, покушении на убийство 338 и нанесении тяжких телесных повреждений. Подозреваемый Талеб А. 1974 года рождения является выходцем из Саудовской Аравии и был задержан на месте преступления. Дата начала судебного разбирательства пока не назначена.