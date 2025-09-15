Среди пострадавших есть женщины и дети, сообщили в Минздраве республики

БЕЙРУТ, 15 сентября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по городу Набатия на юге Ливана, в результате получили ранения по меньшей мере 12 человек. Об этом говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"Авианалет был совершен на район Ксар-Заатар, где повреждены несколько домов. Ранены 12 мирных жителей, среди них есть женщины и дети, - указывается в тексте. - Таковы предварительные данные, число пострадавших может возрасти после проведения спасательной операции".

Ранее новостной портал Lebanon 24 сообщил, что израильские ВВС атаковали предполагаемые военные объекты шиитской организации "Хезболлах" в Набатии, которая расположена в 75 км к югу от Бейрута. По информации израильского командования, в ходе удара был уничтожен штаб шиитских формирований.