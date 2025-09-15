Президент США также опроверг информацию портала Axios о том, что премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху предупредил его о планах атаковать резиденцию руководства ХАМАС в Дохе

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару.

"Он (Нетаньяху - прим. ТАСС) не будет наносить удары по Катару", - сказал американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Трамп также опроверг информацию портала Axios о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху известил главу Белого дома о планах еврейского государства нанести удар по резиденции руководства палестинского движения ХАМАС в Дохе. "Нет, он этого не делал", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС пока не подтвердились.