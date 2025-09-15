Президент США отметил, что в первую очередь хочет услышать мнение на этот счет генерального прокурора Пэма Бонди

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать движение американских антифашистов террористической организацией. Соответствующее заявление он сделал 15 сентября во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я бы сделал это, если бы получил одобрение со стороны присутствующих здесь", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности признания движения "Антифа" террористической организацией. Он отметил, что в первую очередь рассчитывал бы услышать мнение на этот счет министра юстиции - генерального прокурора США Пэм Бонди.

При этом Трамп добавил, что рассмотрел бы возможность признания террористическими и других радикальных организаций. "[Движение] "Антифа" ужасно, но есть и другие группировки. Есть радикальные группировки, которым сходят с рук убийства", - подчеркнул глава Белого дома.

Как сообщил ранее на пресс-конференции губернатор штата Юта Спенсер Кокс, гильзы патронов, которые были заряжены в винтовку, из которой, предположительно, был убит правый активист Чарли Кирк, содержали антифашистские и относящиеся к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) гравировки.

Трамп еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока, допускал возможность признать движение американских антифашистов террористической организацией. Движение "Антифа" в США не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.