Может быть, стадион "будет совсем заполнен", поделился президент США

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен выступить на запланированной на 21 сентября в штате Аризона церемонии прощания с активистом Чарли Кирком, который был убит на прошлой неделе.

"Я отправлюсь туда в воскресенье", - отметил он. "Все будет на стадионе. Думаю, там будет довольно много людей. Может быть, он будет совсем заполнен", - добавил Трамп. "Я буду на стадионе и, думаю, скажу пару слов", - подчеркнул американский лидер.

Прощание с Кирком, как планируется, состоится 21 сентября в городе Глендейл (штат Аризона) на стадионе State Farm Stadium.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение ему смертного приговора. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.