ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Протестующие против наступления Израиля на палестинский город Газа установили палатки перед резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, полиция оцепила зону в радиусе 300 м от резиденции израильского премьера.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источник в израильском руководстве, что 15 сентября Израиль начал наступление на палестинский город Газа с целью установления контроля над ним.