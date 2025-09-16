Число пострадавших не уточняется

ДУБАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 62 человека погибли за сутки в результате израильских ударов в секторе Газа, большинство - в одноименном городе. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на медиков.

Число пострадавших не уточняется. По данным агентства, в ходе операции Армии обороны Израиля в городе Газа урон нанесен нескольким жилым домам и самой высокой башне.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источник в израильском руководстве, что 15 сентября армия обороны начала наступление с целью установления контроля над палестинским городом Газа.