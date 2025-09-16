Авторы газеты отмечают, что Вашингтон руководствуется "гегемонистской логикой вмешательства"

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг украинского конфликта свидетельствует, что США и Евросоюзу пора перейти от санкций и поставок оружия Киеву к консультациям и дипломатическому урегулированию. Такое мнение выразила в редакционной статье газета Global Times.

"Что касается урегулирования конфликта на Украине, если США и некоторые европейские страны действительно стремятся к миру, наиболее эффективным подходом будет не ужесточение санкций, дополнительные поставки оружия [Киеву] или давление на другие государства, а выдвижение практических и дипломатических решений при уважении суверенитета и независимого выбора всех стран, - подчеркивается в публикации. - Только на основе многосторонних консультаций и политического урегулирования можно найти устойчивый путь к региональному миру и глобальной стабильности".

Как уточняют авторы, "принудительная риторика" и позиция Вашингтона "опять обнажают его гегемонистскую логику вмешательства в независимость решений других стран". В статье отмечается, что вместо позитивных усилий США исключительно в собственных интересах стремятся переложить свою ответственность за кризис на других и продолжают оказывать давление на союзников, вынуждая их усиливать санкционное давление.

Авторы напоминают, что американские торговцы оружием извлекают огромную прибыль за счет украинского конфликта. Как указывается в материале, даже несмотря на смену политического курса Белого дома в отношении Украины, Вашингтон по-прежнему обещает Киеву помощь в области безопасности и не исключает различных военных вариантов. Таким образом, как подчеркивается, "ответственность за затягивание конфликта неоспоримо" ложится на Соединенные Штаты.

Газета приводит мнение научного сотрудника Китайской академии общественных наук Люй Сяна, который полагает, что попытки США переложить ответственность за украинскую проблему на других объясняются желанием обострить "противоречия, чтобы скрыть свои собственные провалы". Как считает политолог, усилия Вашингтона по "аутсорсингу санкций и превращению союзников в его агентов" поставили коллективный Запад в затруднительное положение. "Из-за одностороннего принуждения Соединенных Штатов Евросоюз и страны G7 оказались в ситуации, когда их политическая автономия ограничена, а экономическое бремя растет. Это усугубляет международные противоречия и конфликт", - подчеркнул эксперт.