МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин направился в Россию для участия в наблюдении за активной фазой совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Визит проходит в рамках военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией и демонстрирует приверженность обеих стран укреплению региональной безопасности", - говорится в тексте.

На одном из полигонов в России министр ознакомится с ходом практических действий союзных войск, оценит уровень подготовки личного состава и эффективность применяемых вооружений и военной техники.

Как отметили в пресс-службе, особое внимание будет уделено слаженности действий различных родов войск и органов управления в условиях, которые максимально приближены к боевым.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября и завершатся 16 сентября.