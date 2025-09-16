По информации газеты, "свобода слова важна для американской администрации", но не обязательно, что острые вопросы будут в повестке дня

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не собирается вступать в конфронтацию с британским премьером Киром Стармером из-за различий во взглядах или по политическим вопросам во время государственного визита в Великобританию, но ситуация может измениться. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на официальные источники.

По их данным, "свобода слова важна для американской администрации", но не обязательно, что острые вопросы будут в повестке дня. "Это, безусловно, вопрос, который мы обдумываем, - отметил один из них. - Пока неизвестно, как это может повлиять на двустороннюю дискуссию с премьер-министром". Хотя Трамп не планировал, по его словам, вступать в конфронтацию со Стармером из-за сложной политической ситуации, в которой тот оказался, "планы могут быстро измениться" из-за непредсказуемости американского президента.

В минувший четверг Стармер попросил МИД прекратить полномочия британского посла в США Питера Мандельсона из-за его связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В опубликованных на днях выдержках из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, содержатся письма и фото Мандельсона. На них будущий посол появляется в банном халате, а самого Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившего с собой, называет "лучшим приятелем".

Увольнение произошло в преддверии начинающегося во вторник визита Трампа в Соединенное Королевство. Большую роль в его организации играл Мандельсон. Все мероприятия начнутся 17 сентября. Президент и первая леди США будут находиться в Виндзорском замке в графстве Беркшир под Лондоном, одной из официальных резиденций короля Великобритании Карла III.

Программа включает в себя проезд на карете по территории замка в сопровождении конного полка дворцовой кавалерии, военнослужащих различных родов войск и трех военных оркестров, парад почетного караула гвардейцев, возложение венка в часовне Святого Георга, где похоронена королева Елизавета II (1926-2022), артиллерийский салют, авиационный парад. Завершится день государственным приемом от имени монарха.

18 сентября Трамп проведет переговоры со Стармером. Они пройдут в загородной резиденции премьер-министра Чекерс, расположенной к северо-западу от Лондона. Программа на этот день включает в себя двусторонние переговоры, прием для представителей бизнеса и совместную пресс-конференцию. В этот же день Трамп должен вернуться в США.