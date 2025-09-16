По словам сербского посла, "некоторые страны из Евросоюза откровенно работают против Сербии, а некоторые - нет"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сербская сторона приняла во внимание опубликованные Службой внешней разведки (СВР) РФ сведения о подготовке европейскими странами "майдана" в республике. Об этом заявил ТАСС посол Сербии в РФ Момчило Бабич.

"Сербия очень внимательно следит за сообщениями и информацией, которая исходит от российских спецслужб. Я знаю, что это самые лучшие спецслужбы в мире, и было бы очень несерьезно их игнорировать. Все, что говорит господин [директор Службы внешней разведки России Сергей] Нарышкин и его коллеги, для нас очень важно. Мы изучаем это и уважаем", - отметил дипломат, комментируя данные СВР РФ.

Сербский посол также подчеркнул, что "некоторые страны из Евросоюза откровенно работают против Сербии, а некоторые - нет". "Например, дружественные и братские нам Словакия, Венгрия, Кипр, Мальта. Так что у нас есть в ЕС и братские страны, их обвинить мы не можем", - добавил он.

Накануне СВР РФ опубликовала сведения о том, что Европейский союз готовит "майдан" в Сербии, а нынешние беспорядки в стране с активным участием молодежи во многом являются "продуктом подрывной деятельности" Брюсселя.