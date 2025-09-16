Госсекретарь США заявил, что если Вашингтон откажется от посредничества, то в мире не останется никого, кто мог бы выступить посредником

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Американская администрация надеется, что ситуация на Украине не дойдет до того, что Вашингтон откажется от посредничества в мирном урегулировании и введет санкции против России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

"Если он [Трамп] каким-то образом откажется от этого [участия в мирном урегулировании на Украине] или, знаете, введет санкции против России и скажет: "С меня хватит", - то в мире не останется никого, кто мог бы выступить посредником. Возможно, мы дойдем до этого. Мы надеемся, что нет, потому что это действительно плохо", - сказал госсекретарь.

При этом он подчеркнул, что Трамп "не собирается так просто отказаться от этой роли" посредника в урегулировании на Украине. "На восстановление страны (Украины - прим. ТАСС) уйдет целое поколение. Он хочет, чтобы война закончилась и чтобы мы могли сыграть в этом свою роль. Он единственный лидер в мире, который может вести переговоры как с Украиной, Европой, так и с Россией", - считает Рубио.

15 сентября Трамп заявил о готовности ввести санкции против России, но при условии, что Европа первой ужесточит свои ограничения в отношении РФ, поскольку, по его словам, недопустимо, чтобы Вашингтон действовал против Москвы "по полной", а европейские страны при этом продолжали покупать российскую нефть. Еще одним условием введения антироссийских ограничений со стороны США он называл прекращение покупки российской нефти всеми странами НАТО и установление ими импортных пошлин в отношении Китая в размере 50-100%. По утверждению Трампа, такие меры помогут положить конец украинскому кризису, после чего тарифы могут быть отменены.