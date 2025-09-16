Президент страны подчеркнул, что жители республики прошли сложный путь, но сумели выстоять свою государственность, сохранить язык и культуру

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия за 35 лет с момента провозглашения республики доказала свою состоятельность как государство. Об этом в интервью ТАСС заявил президент страны Алан Гаглоев.

20 сентября Южная Осетия отмечает 35-летие провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики (ЮОСДР) в составе СССР.

"Провозглашение Республики Южная Осетия стало переломным моментом в нашей истории, определило дальнейшую судьбу страны. Прошедшие 35 лет показали - выбор, сделанный нами в 1990 году, был абсолютно обоснованным и исторически справедливым. Южная Осетия доказала свою состоятельность как государство", - сказал он.

Гаглоев подчеркнул, что жители Южной Осетии прошли сложный путь, но сумели выстоять свою государственность, сохранить язык и культуру. "Это был путь, наполненный трагедиями, но одновременно насыщенный примерами массового героизма, стойкостью и политической целеустремленностью. Южные осетины боролись за право говорить на родном языке, жить на земле предков и оставаться вместе с Северной Осетией, с Россией", - добавил президент.

