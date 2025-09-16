Еврокомиссар по миграции исключил полный запрет на выдачу турвиз россиянам

Магнус Бруннер заявил, что у Брюсселя нет такой возможности

СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер указал на отсутствие у Брюсселя возможности полностью запретить выдачу туристических виз гражданам РФ.

"Выдача виз находится в компетенции государств - членов ЕС, у Евросоюза нет возможности ввести полный запрет [на их выдачу]", - заявил Бруннер в ходе совместной пресс-конференции с главой МВД Финляндии Мари Рантанен, спустя несколько дней после сообщений итальянского агентства ANSA о возможном ужесточении визового режима для Россиян в 19-м пакете санкций.

Он также отметил значительный спад в одобрении разрешений на въезд за последние годы: с 5 млн. до 500 тыс., подчеркнув, что "это хорошо". Некоторые страны ЕС, по сведениям портала Euractiv выступают за полный запрет на въезд российских туристов на территорию сообщества.