Учения завершаются 16 сентября

ВИЛЬНЮС, 16 сентября. /ТАСС/. Эстонская консервативная партия "Отечество" (Isamaa) выступила с предложением закрыть погранпереходы на границе с Россией в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2025", которые завершаются 16 сентября. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой председателя партии Урмаса Рейнсалу.

По его словам, инициатива внесена "в свете изменившейся и обострившейся ситуации в области безопасности". Как отмечает портал, если Рийгикогу (парламент) поддержит предложение "Отечества", решение о закрытии границы должен будет принять эстонский кабмин.

На границе РФ и Эстонии работают три погранпункта, один из которых - "Нарва" - открыт только в дневное время. КПП "Лухамаа" и "Койдула" функционируют в полном объеме.

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.