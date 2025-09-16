Вопрос нужно рассматривать на уровне НАТО, заявил бывший вице-премьер Чехии и заместитель председателя крупнейшего оппозиционного политического движения ANO Карел Гавличек

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Поставки снарядов Украине подверглись критике со стороны чешской оппозиции и общественности из-за дороговизны и недостаточной прозрачности проекта, несмотря на поддержку Брюсселя и Киева. Об этом пишет европейское издание Politico.

"По нашей информации, здесь имеют место неприемлемые показатели прибыли, низкое качество и сомнительные поставщики. По этим причинам вопрос нужно рассматривать на уровне НАТО", - сказал изданию бывший вице-премьер Чехии и заместитель председателя крупнейшего оппозиционного политического движения ANO ("Акция недовольных граждан") Карел Гавличек.

Ранее экс-премьер страны и лидер движения ANO Андрей Бабиш в интервью агентству Reuters заявил, что на проект тратится слишком много средств налогоплательщиков, и назвал инициативу "прогнившей".

Как сообщает Politico, жители Чехии относятся к украинскому конфликту все более скептично. "Мало кто верит, что Украина победит, еще меньше людей верят в быстрое урегулирование, поэтому они не видят смысла в отправке военной помощи", - приводит издание слова одного из экспертов социологического агентства STEM.

Директор чешского Агентства межгосударственного оборонного сотрудничества Алеш Витечка сообщил газете, что в этом году Чехия в рамках инициативы планирует поставить Украине 1,8 млн снарядов. "Мы не можем публично раскрыть информацию о типе или цене боеприпасов, о том, куда они направляются, или дату доставки", - добавил он.

В 2024 году Украина получила по чешской инициативе 1,5 млн артиллерийских снарядов, в числе которых было 500 тыс. единиц калибра 155 мм. После 24 февраля 2022 года Чехия выступила с идеей закупки в третьих странах боеприпасов для ВСУ за счет западных государств. К ней, согласно информации западноевропейских СМИ, присоединились около 20 стран.