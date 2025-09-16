В Польше задержали двух граждан Украины и Белоруссии за полет дрона над Варшавой

Это могло произойти из-за того, что они хотели записать видео с дрона в Лазенковском парке, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Операторами дрона, который вечером 15 сентября летал над гостиницей канцелярии премьера и Бельведерским дворцом в Варшаве, были 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии. Об этом сообщили агентству PAP в комендатуре варшавской полиции.

Как отметил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, инцидент, скорее всего, не был связан со шпионской деятельностью, в настоящее время сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с полицейскими допрашивают задержанных. "Мы отрицаем слухи, что это могла быть массированная акция шпионажа. Это молодые люди, наверное это произошло из-за их беспечности или незнания. Может быть, это произошло из-за того, что они хотели записать видео с дрона в Лазенковском парке - именно оттуда тот дрон был запущен", - рассказал Добжиньский журналистам, трансляцию его брифинга вел телеканал TVP Info.

Об инциденте проинформировал вечером 15 сентября в социальной сети X польский премьер Дональд Туск. По версии Туска, задержанными были двое граждан Белоруссии, а дрон был "нейтрализован".