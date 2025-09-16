Санкции готовы поддержать также Бельгия, Ирландия и Испания, а против выступают Болгария, Венгрия и Чехия

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Ряд стран ЕС, включая Францию, готовы поддержать введение ограничений в отношении Израиля в связи с военной операцией ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщает газета Les Echos.

Помимо Франции санкции ЕС готовы поддержать также Бельгия, Ирландия и Испания. Против же пока выступают Болгария, Венгрия и Чехия, утверждает издание. Для пересмотра же соглашений между ЕС и Израилем потребуется поддержка "квалифицированного большинства", то есть как минимум 15 стран - членов, в которых проживает 65% населения сообщества. Поэтому, по мнению Les Echos, "решающей станет позиция ФРГ", для которой отношения с Израилем являются "исторически чувствительным вопросом".

Пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью 16 сентября сообщил журналистам, что в среду, 17 сентября, ЕК предложит комплекс мер в отношении Израиля в связи с действиями этого государства в секторе Газа. Речь идет о приостановке действия некоторых положений соглашения об ассоциации с Израилем, уточнил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа, административном центре одноименного палестинского анклава. Целью операции заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.