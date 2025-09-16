Польский премьер Дональд Туск не стал уточнять, где Варшава закажет новые подлодки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство Польши до конца года реализует программу Orka по закупке нескольких подводных лодок. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск на полигоне в Устке на Балтийском море.

"Завтра (17 сентября - прим. ТАСС) правительство примет решение о запуске программы Orka. До конца этого года мы закупим подводные лодки. Все предложения были рассмотрены, и теперь польское правительство примет окончательное решение о том, кто будет нашим окончательным партнером в этой программе", - рассказал Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Туск не стал уточнять, где Варшава закажет новые подлодки. Ранее возможными партнерами по контракту назывались Франция, Германия, Швеция и Италия.

Программа Orka, которую в Польше начали разрабатывать еще в начале XXI века, предполагала покупку к 2022 году трех-четырех субмарин, вооруженных крылатыми ракетами. В 2002 году Польша купила у Норвегии четыре малых субмарины типа "Коббен". Две последних были выведены из состава флота в 2021 году. Единственной подлодкой польских военно-морских сил является подводная лодка Orzel ("Орел"), построенная в СССР 38 лет назад.