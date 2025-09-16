В правоохранительных органах подчеркнули, что ограничительные меры, установленные из-за визита президента США, будут действовать в Виндзоре 16-18 сентября

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Мужчина, запустивший беспилотник в Большом Виндзорском парке, был задержан за нарушение ограничений на использование воздушного пространства в преддверии государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Об этом говорится в заявлении местной полиции.

"Сегодня в Большом Виндзорском парке был задержан 37-летний мужчина из Брентфорда (Лондон) за полет беспилотника в нарушении запрета на использование воздушного пространства. Инцидент расследуется в соответствии с авиационным законодательством, мужчина остается под стражей", - сказано в нем.

В правоохранительных органах подчеркнули, что ограничительные меры, установленные из-за визита Трампа, будут действовать в Виндзоре 16-18 сентября. Аналогичные ограничения были введены над загородной резиденцией премьер-министра Великобритании Чекерс к северо-западу от Лондона.

Трамп прибудет в Великобританию вечером 16 сентября. На следующий день он будет принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Глава Белого дома проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его резиденции Чекерс 18 сентября.