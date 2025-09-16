Еврейское государство нанесет по хуситам новые удары в случае ответных атак с их стороны, предупредил Исраэль Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Новый удар ВВС Израиля по Йемену призван укрепить морскую и воздушную блокаду в отношении мятежников-хуситов (движения "Ансар Аллах"). Об этом заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац.

"ВВС Израиля только что атаковали порт Ходейды в Йемене, чтобы обеспечить поддержание морской и воздушной блокады в отношении террористической организации хуситов", - написал он в X.

Кац предупредил, что Израиль нанесет по хуситам новые удары в случае ответных атак с их стороны. "Террористическая организация хуситов продолжит терпеть удары и платить болезненную цену за любые попытки атаки на Государство Израиль", - указал он.

Ранее пресс-служба израильской армии подтвердила нанесение нового удара по Йемену. Его целью названа военная инфраструктура хуситов в порту Ходейды. По версии израильской стороны, эти объекты использовались для переброски оружия, поставленного из Ирана. В армии подчеркнули, что удары наносились в ответ на многочисленные атаки со стороны хуситов, постоянно запускающих в направлении Израиля беспилотники и баллистические ракеты.