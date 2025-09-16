Президент США в очередной раз выразил уверенность в том, что конфликт на Украине урегулируют

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский будет вынужден заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

"Ему придется взяться за дело и заключить сделку. Ему придется заключить сделку. Зеленскому придется заключить сделку", - подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос о том, что он сказал бы Зеленскому, если бы они встретились в Нью-Йорке. Трамп беседовал с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Великобританию.

Президент США в очередной раз выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Трамп может провести встречу с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.