Fox 13: после стрельбы в Кирка полиция задержала мужчину

Задержанный утверждал, что он убийца

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Полиция американского штата Юта вскоре после того, как в правого активиста Чарли Кирка выстрелил злоумышленник, задержала пожилого мужчину. Тот утверждал, что именно он выстрелил в политика, а потом заявлял, что таким образом хотел отвлечь внимание от стрелявшего, сообщил телеканал Fox 13 со ссылкой на полицейские документы.

В публикации говорится, что сразу после выстрела 71-летний мужчина Джордж Зинн подошел к полицейскому и выкрикнул: "Я в него выстрелил, теперь выстрелите в меня". Полицейский оружия у Зинна не нашел, а тот сказал, что говорить, где оно, не будет. Затем полицейский обыскал мужчину и надел на него наручники, тот продолжил просить стража порядка "просто выстрелить в него".

Когда Зинна привезли в полицейский участок, он потребовал адвоката и заявил, что не стрелял в Кирка, а сказал он это для того, чтобы "отвлечь внимание от стрелявшего". Позже Зинн заявил, что "хотел стать мучеником за того, в кого выстрелили". В полиции указали, что из-за ситуации с Зинном расследование и поимка убийцы Кирка затянулись. Зинну предъявили обвинения в препятствовании правосудию.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября. Его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.