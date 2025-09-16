По словам источника, при полетах в граничащую с Украиной Молдавию пилотам следует руководствоваться информацией от диспетчерских служб Кишинева

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Авиационные власти Эстонии рекомендовали местным авиакомпаниям не приближаться к границам России и Украины ближе чем на 370 км. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Эстонским авиакомпаниям и частным самолетам, зарегистрированным в стране, рекомендуется не подлетать к границам России и Украины ближе чем на 200 морских миль (примерно 370 км - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что при полетах в граничащую с Украиной Молдавию пилотам следует руководствоваться информацией от диспетчерских служб Кишинева.

Ранее власти Латвии приняли решение закрыть до 18 сентября воздушное пространство в районе границы с Россией и Белоруссией, а также Литвой и Эстонией. Как поясняли ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Рига", отвечающей за авиационный трафик над Латвией, воздушное движение закрыто на высотах ниже 6 км. Полеты же на эшелонах выше 6 км, в том числе транзитные, не ограничивались. Причины такого решения в диспетчерской службе не оглашалось.

По данным латвийского гостелерадио LSM, ссылавшегося на министра обороны республики Андриса Спрудса, полеты над границей будут запрещены по меньшей мере в течение недели.