Президент США указал, что собирается положить конец этому конфликту

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос, по-прежнему ли планируется поставка 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине.

Когда журналистка задала ему этот вопрос, он уточнил у нее, откуда она. Девушка ответила, что она "из Украины". "Я люблю Украину. Я люблю народ Украины. Поэтому я подумал, что это небольшой украинский акцент. Но страна находится в серьезной беде", - сказал он во время общения с журналистами пресс-пула в Белом доме перед вылетом в Великобританию. "Этого никогда не должно было произойти. Это война, которая никогда не должна была произойти. Страна находится в очень серьезной беде, но я собираюсь положить этому конец", - добавил Трамп, ничего не сказав о поставках вооружений.