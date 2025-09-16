Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске "позволила многого достичь"

Президент США отметил, что для танго нужны двое

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже (штат Аляска) позволила сторонам достигнуть многих результатов.

"Это дало большой результат. Но для танго нужны двое", - сказал Трамп во время общения с журналистами пресс-пула в Белом доме перед вылетом в Великобританию. "Но все же эта встреча позволила многого достичь", - добавил президент США.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе - "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.