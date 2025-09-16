По оценкам газеты, это может быть обусловлено и потеплением отношений между Белоруссией и странами Запада

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Присутствие военных наблюдателей из США на учениях "Запад-2025" стало неожиданным, пишет газета The New York Times (NYT).

Репортер газеты Валери Хопкинс, присутствовавшая на учениях, назвала участие американских наблюдателей "примечательным поворотом событий" на фоне растущего напряжения между НАТО и Россией из-за произошедшего 10 сентября инцидента с БПЛА над территорией Польши.

NYT так же пишет, что присутствие наблюдателей из США на учениях может быть обусловлено и потеплением отношений между Белоруссией и странами Запада, которые значительно ухудшились в 2020 году.

15 сентября в Минобороны Белоруссии заявили, что на полигоне присутствуют представители 23 государств, в том числе трое из стран НАТО - США, Турции и Венгрии.

Белорусско-российские учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry. Она стала итогом консультаций по статье 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА. Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и вторгшихся в воздушное пространство страны. По заявлению польских властей, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 21 нарушение воздушных границ.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, "объекты для поражения на территории Польши не планировались". Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".