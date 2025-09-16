Директор ФБР: следователи выясняют, действовал ли убийца Кирка в одиночку

Кэш Пател пояснил, что речь идет о людях, с которыми подозреваемый Джеймс Робинсон мог поддерживать контакты в соцсетях

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи все еще выясняют, действовал ли подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка в одиночку. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател.

"Есть ряд лиц, в отношении которых сейчас проводят следственные действия, их допрашивают. Есть также ряд лиц, в отношении которых еще предстоит провести следственные действия и допросить их", - сказал он на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США. Так Пател ответил на вопрос о том, действовал ли подозреваемый в убийстве Кирка житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон в одиночку.

Директор ФБР пояснил, что речь идет о людях, с которыми Робинсон мог поддерживать контакты в соцсетях. На уточняющий вопрос законодателя, о том, могли ли другие лица, помимо Робинсона, быть причастны к убийству, Пател ответил: "Да". Губернатор Юты Спенсер Кокс ранее заявил, что, по мнению властей, Робинсон действовал в одиночку.