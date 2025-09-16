Джон Лайонс задал вопрос президенту США об уместности ведения бизнеса главой государства

СИДНЕЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал австралийского журналиста Джона Лайонса за вопрос об уместности ведения бизнеса действующим президентом. Об этом сообщила радиовещательная корпорация ABC, на которую работает журналист.

"По моему мнению, вы сейчас очень вредите Австралии. Ваш лидер скоро приедет сюда, чтобы увидеться со мной. Я расскажу ему о вас. Вы задали очень неприятный тон", - сказал Трамп в ответ на вопрос Лайонса.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе планирует присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. ABC предполагает, что он может встретиться с президентом США.