США будут работать над соглашением по безопасности с Израилем по югу Сирии

Документ будет учитывать законные интересы в сфере безопасности

ТУНИС, 16 сентября. /ТАСС/. Вашингтон в координации с Дамаском будет работать над достижением договоренностей с Израилем по вопросам безопасности в отношении юга Сирии. Об этом говорится в опубликованной сирийским МИД дорожной карте, принятой по итогам состоявшейся в Дамаске встречи министров иностранных дел Сирии и Иордании Асаада аш-Шейбани и Аймана ас-Сафади со спецпредставителем США по Сирии Томом Барраком.

Согласно тексту, участники встречи договорились о том, что "Вашингтон в координации с сирийским правительством будет работать над достижением договоренностей с Израилем относительно юга Сирии, которые учитывают законные интересы [в сфере] безопасности как Сирии, так и Израиля". "Иордания поддержит эти усилия, в том числе посредством проведения совместных встреч", - подчеркивается в документе.

Трехсторонняя встреча в Дамаске была посвящена урегулированию ситуации в южной сирийской провинции Эс-Сувейда, которая является местом компактного проживания друзов - обособленной арабоязычной этноконфессиональной группы. Власти Израиля после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывались в поддержку сирийских друзов и выражали намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

13 июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице. В результате длившихся несколько дней боев, по оценкам СМИ, погибли свыше 1,6 тыс. человек. 19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня. Соглашение о перемирии было разработано при участии США, Иордании и Израиля.