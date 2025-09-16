В Грузии заявили, что у ЕС нет оснований для приостановки безвизового режима

В Еврокомиссии ранее сообщили, что изучают возможность введения санкций в против республики, а также отмены безвизового сообщения

ТБИЛИСИ, 16 сентября. /ТАСС/. Никаких правовых оснований для приостановки безвизового режима Грузии со стороны Евросоюза нет. Об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Еврокомиссия изучает возможность введения санкций в отношении Грузии, а также отмены безвизового режима с республикой.

"Сегодня нет никаких правовых оснований для этого (приостановки безвизового режима - прим. ТАСС). Власть Грузии всегда добросовестно делала и делает все для того, чтобы граждане Грузии пользовались этим благом. То, что сегодня у населения Грузии есть безвизовое сообщение со странами - членами Евросоюза, Шенгенской зоны, является полностью заслугой властей", - сказала Бочоришвили.

14 июля Еврокомиссия направила МИД Грузии письмо, предупредив, что страна рискует лишиться безвизового режима с ЕС в случае невыполнения восьми рекомендаций, включая отмену закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) от 2024 года. Крайним сроком выполнения рекомендаций назывался конец августа. Власти Грузии заявляют, что не намерены отменять принятые законы, и называют письмо ЕК очередной попыткой шантажа.