Окружной прокурор в штате Юта Джефф Грей отметил, что судебное слушание пройдет в формате видеоконференции

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Окружной прокурор в штате Юта Джефф Грей на пресс-конференции заявил, что формальные обвинения в отношении Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, будут предъявлены позднее во вторник в ходе судебного слушания.

Ранее Грей сообщил, что выдвигает обвинения в адрес Робинсона по нескольким пунктам, в том числе убийству при отягчающих обстоятельствах, и намерен добиваться смертной казни для подозреваемого. "Сегодня в 15:00 по местному времени (01:00 мск, 17 сентября) ответчик [Робинсон] предстанет перед судьей <...>, чтобы его проинформировали о выдвигаемых в его отношении обвинениях в присутствии адвоката", - сказал прокурор.

Грей добавил, что судебное слушание пройдет в формате видеоконференции, это широко применяемая практика в штате Юта для помещенных под стражу подозреваемых.