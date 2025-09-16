Владимир Зеленский сказал, что Украина может надеяться на нормальные условия соглашения, пока держится фронт, сообщило издание "Украинская правда"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции правящей партии "Слуга народа" пригрозил "трудными решениями", если положение Киева на поле боя ухудшится. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Как отметила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, на встрече обсуждались вопросы защиты временно перемещенных лиц, работа госслужб во время вооруженного конфликта, гарантии безопасности для Украины и готовность Киева к мирному процессу. По словам источников во фракции, на встрече было около 150 членов фракции, следующую планируется провести с 6 по 10 октября.

По словам источников "Украинской правды", Зеленский сказал, что Украина может надеяться на нормальные условия соглашения, пока держится фронт. По словам собеседника, окончательное решение будет за Радой и правительством. В то же время Зеленский отметил, что "будут трудные решения", если "дела на фронте будут плохими".

Отдельно нардепы говорили о ситуации с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

8 сентября главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский признал, что ВС РФ превосходят Вооруженные силы Украины в силах и средствах в 3-6 раз. 15 сентября он уволил двух командующих корпусами после поражений в Запорожской области и ДНР.