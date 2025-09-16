Соединенные Штаты просто вмешиваются во внутреннюю политику Колумбии, они хотят президента-марионетку, заявил глава республики

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сентября. /ТАСС/. США используют борьбу с наркоторговлей для вмешательства во внутренние дела Колумбии. Такое мнение высказал президент республики Густаво Петро после того, как его страну включили в список государств, которые, по мнению Вашингтона, не выполняют международные обязательства по борьбе с наркотрафиком.

"США просто вмешиваются во внутреннюю политику Колумбии, они хотят президента-марионетку. Народ Колумбии покажет, хочет ли он президента-марионетку, как тот, что продал Панаму, или он хочет свободную и суверенную страну", - написал он в X.

По словам Петро, он "рисковал своей жизнью и жизнью своих родных" ради борьбы с наркоторговцами, связанными с политической элитой страны. "Я не поставлю страну на колени и не позволю бить по крестьянам. Мы не лакеи, мы не слуги", - добавил глава государства.

Петро также обвинил власти США в том, что они не борются с потреблением наркотиков у себя в стране, что мешает борьбе с производством запрещенных веществ в других государствах.

Ранее министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти сообщил, что Петро распорядился прекратить дальнейшие закупки вооружений у США. При этом он исключил возможность полной приостановки сотрудничества с США в области подготовки персонала и технической поддержки.