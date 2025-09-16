О смерти вице-премьера сообщила кубинская Коммунистическая партия

ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас, являвшийся сопредседателем российско-кубинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, умер в возрасте 88 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщила кубинская Коммунистическая партия.

"Заместитель премьер-министра Рикардо Кабрисас Руис умер во вторник, 16 сентября, в возрасте 88 лет после тяжелой болезни", - говорится в сообщении Компартии в X.

Ранее о смерти Кабрисаса сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.