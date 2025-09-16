Каракас потребовал прекратить "лживые выпады" со стороны Соединенных Штатов, говорится в заявлении МИД республики

КАРАКАС, 17 сентября. /ТАСС/. Венесуэла осуждает отчет Государственного департамента США с обвинениями республики в незаконном обороте наркотиков. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале главы ведомства Ивана Хиля Пинто.

"Боливарианская Республика Венесуэла, международное сообщество, страны Латинской Америки отвергают и осуждают отчет Государственного департамента США <…>, все утверждения в котором являются безосновательными и противоречат официальным данным специализированных международных организаций", - указывает МИД.

Согласно данным ООН, Венесуэла сертифицирована как "свободная территория от посевов наркосодержащих культур и производства наркотиков", говорится в заявлении. Кроме того, в отчетах Управления по борьбе с распространением наркотиков США за 2024-2025 годы Венесуэла не обвиняется в производстве, распространении и транзите наркотиков. "В соответствии с отчетами всех специализированных организаций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Венесуэла не является значимым игроком в этой сфере", - подчеркивает МИД.

В заявлении также указано, что 87% производимого в Колумбии кокаина незаконно перевозится через Тихий океан, 8% отправляется через колумбийское побережье Карибского моря, и только 5% преступники пытаются провезти транзитом через территорию Венесуэлы, 70% из которых конфискуют службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Обвинения Венесуэлы в контрабанде наркотиков и угрозы агрессии со стороны США венесуэльский МИД назвал "позорной ложью" и провальной политикой попытки "смены режима". "Венесуэла вновь заявляет международному сообществу о своей твердой воле защищать суверенитет, территориальную целостность и мир всеми доступными средствами" и требует "немедленно прекратить агрессивные лживые выпады" против венесуэльского народа, подчеркивает внешнеполитическое ведомство Боливарианской Республики.