Более 90 тыс. жителей вышли на митинг против золотодобычи в городе Куэнка

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 сентября. /ТАСС/. Более 90 тыс. человек вышли на акцию протеста против золотодобывающего проекта в эквадорском городе Куэнка. Об этом сообщил мэр населенного пункта Кристиан Самора.

"Более 90 тыс. высказались громко и ясно. Мы потрясены реакцией свободного города, который защищает землю наших предков", - написал он в X.

Протестующие считают, что реализация проекта по добыче золота к юго-востоку от Куэнки, население которого составляет 580 тыс. человек, приведет к загрязнению водных ресурсов. Самора сообщил, что намерен вынести на рассмотрение регионального совета предложение об объявлении 16 сентября днем защиты воды и местной экосистемы парамо.

Месторождение Лома Ларга находится в 30 км от Куэнки. Канадская компания Dundee Precious Metals, которой принадлежит право на его разработку, в июле сообщила, что получила экологическую лицензию. Начало строительство шахты запланировано на конец этого года.