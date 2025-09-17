Суверенитет республики является свершившимся фактом, отметил президент

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Суверенитет Южной Осетии является свершившимся фактом, а мировое сообщество уже убедилось в устойчивости государственности республики. Такое мнение в интервью ТАСС выразил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

"Вместе с Россией и Абхазией мы последовательно отстаиваем интересы наших стран на международной арене и расширяем контакты с другими государствами, несмотря на попытки давления и изоляции. <...> Суверенитет нашей республики является свершившимся фактом, и мировое сообщество уже убедилось в устойчивости нашей государственности", - сказал он.

Гаглоев подчеркнул, что текущие геополитические изменения открывают новые возможности для Южной Осетии. "Показательным сигналом стало то, что в августе США впервые отказались поддержать антироссийскую резолюцию в Совбезе ООН по Грузии - еще недавно подобное казалось невозможным. Уверен, формирование многополярного миропорядка, за который борется Россия и ее союзники, создаст дополнительные условия для расширения числа государств, готовых к сотрудничеству с Южной Осетией", - сказал президент республики.

Кроме того, Гаглоев высоко отметил значение участия страны в праздновании 80-летия Победы в Москве. По словам президента, в Южной Осетии все больше убеждаются в том, что многие государства начинают игнорировать позицию Запада, "который приложил много усилий к тому, чтобы блокировать процесс расширения международного признания Южной Осетии и Абхазии".

Полный текст будет опубликован в 06:00 мск 18 сентября.